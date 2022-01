Covid, le notizie di oggi: obbligo vaccinale over 50, triplicate le prime dosi. Lunedì conferenza stampa di Draghi su nuove misure

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi domenica 9 gennaio 2022. Il Governo pronto a impugnare l'ordinanza di Vincenzo De Luca su rinvio riaperture scuole in Campania. Obbligo vaccinale over 50: con l'obbligo sono triplicate le prime dosi in questa fascia d'età. Attesa per domani la conferenza stampa del premier Mario Draghi per spiegare le nuove misure anti-Covid. Il governatore della regione Veneto Luca Zaia su riapertura scuole: "le Regioni vorrebbero rinvio di 15 giorni, Draghi ascolti la scienza o non reggeremo"

In Cina continua la strategia "zero Covid": sottoposti a test di massa contro il virus 14 milioni di abitanti di Tianijin. In India 159mila nuovi casi. In Francia quasi 304mila nuovi contagi in 24 ore. Nel mondo 2 milioni di casi di Covid al giorno, ma diminuiscono i decessi.

