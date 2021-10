Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: monitoraggio Iss, da sabato tutta Italia in zona bianca. Decreto capienze: cinema al 100%, discoteche al 50%, stadi al 75%

Continua a calare la curva dei contagi covid in Italia, Nell'ultimo bollettino registrati 2.938 nuovi casi, in ulteriore calo rispetto al giorno precedente. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale così a 131.198. I morti per Covid dell'ultima giornata sono stati invece 41, per un totale di 131.198 decessi dall’inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 297.356 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta all'1,0% (-0,1%). I casi attivi sono 87.173 (-1.074). Di seguito l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +295

Veneto: +349

Campania: +328

Emilia-Romagna: +291

Lazio: +300

Piemonte: +208

Sicilia: +245

Toscana: +228

Puglia: +94

Friuli-Venezia Giulia: +72

Marche: +70

Liguria: +69

Abruzzo: +54

Calabria: +132

P.A. Bolzano: +46

Sardegna: +52

Umbria: +51

P.A. Trento: +31

Basilicata: +24

Molise: +2

Valle d'Aosta: +11

Oggi nuovo monitoraggio dell’Iss: da sabato tutta Italia in zona bianca. Il governo va varato il Decreto capienze: 100% in cinema e teatri, 50% nelle discoteche al chiuso e al 75% negli stadi. Franceschini: "La cultura ricomincia a vivere". Fipe: "Su discoteche risultato importante". Intanto prosegue la campagna vaccinale con 43 milioni di vaccinati completi e quasi 250mila terze dosi. Nel mondo oltre 236 milioni di casi e 4.8 milioni di morti. In Spagna incidenza sotto i 50 casi dopo oltre un anno. Appello di Biden in Usa: “Non vaccinati mettono a rischio l'economia”.