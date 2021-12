Covid, le notizie di oggi, Costa: “No a nuove restrizioni a Natale”, record di Green Pass scaricati in un giorno

Gli aggiornamenti dell'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 8 dicembre. Nel bollettino di ieri 15.756 casi e 99 morti. Quattro regioni rischiano di passare in zona gialla prima di Natale: dopo Friuli Venezia Giulia e Alto Adige potrebbero cambiare colore anche Calabria, Veneto, Marche e Lombardia. Il sottosegretario alla salute Costa: "No a nuove restrizioni a Natale". Da due giorni vige il Super Green Pass, controlli in tutta Italia e boom di certificati verdi scaricati. Il ministero della Salute chiarisce che nei soggetti guariti è indicata la terza dose di richiamo a un intervallo minimo di almeno cinque mesi. Variante Omicron, Brusaferro: "Curva contagi in espansione".

Nel mondo 267.183.734 contagi e 5.271.698 morti per Covid. New York verso obbligo vaccinale a tutti i lavoratori del settore privato. In Israele si discute di quarta dose agli immunodepressi. Francia, quasi 60mila contagi nelle ultime 24 ore.

