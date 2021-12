Covid Campania, 1.175 contagi e un morto: bollettino di mercoledi 8 dicembre 2021 In Campania aumentano ricoveri ordinari e in intensive Tasso contagio oltre il 3,5%, un altro decesso.

A cura di Redazione Napoli

Il bollettino Covid in Campania riscontra un peggioramento della situazione: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.175 positivi a fronte di 32.862 tamponi effettuati. C'è dunque un tasso di contagio che risale al 3,57%, dopo il 3,14 di ieri.

Una persona deceduta. Si registra un aumento dei ricoveri in terapia intensiva: si passa dai 22 di ieri ai 25 di oggi. Per quanto riguarda i reparti ordinari, sono 350 i ricoverati, a fronte dei 342 precedenti. Esattamente un mese fa, le persone in terapia intensiva erano 17, quelle ricoverate nei reparti ordinari 275.