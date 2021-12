Covid, le notizie di oggi. Green pass, record di certificati scaricati in un giorno. Vaccino, terza dose ai guariti: il Ministero fa chiarezza

Gli aggiornamenti dell'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo di oggi, martedì 7 dicembre. Ieri 9.503 casi e 92 morti secondo il bollettino: il tasso di positività sale al 3,2%. Quattro regioni rischiano di passare in zona gialla prima di Natale: dopo Friuli Venezia Giulia e Alto Adige potrebbero cambiare colore anche Calabria, Veneto, Marche e Lombardia. Ieri ha debuttato il Super Green pass, al via controlli in tutta Italia. Record di certificati verdi scaricati in un giorno, 1,3 milioni tra quelli base e rafforzati. Il ministero della Salute chiarisce che nei soggetti guariti è indicata la terza dose di richiamo a un intervallo minimo di almeno cinque mesi. Intanto, il 84,82% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

Nel mondo 266.474.893 contagi e 5.262.767 morti per Covid. New York verso obbligo vaccinale a tutti i lavoratori del settore privato. In Israele si discute di quarta dose agli immunodepressi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti