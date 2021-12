La circolare del ministero della Salute sul vaccino anti Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni Nei bambini fragili la terza dose potrà essere somministrata già a 28 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Lo specifica la circolare del ministero della Salute sulle vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, trasmessa dopo il via libera dell’Aifa.

A cura di Annalisa Girardi

Arriva la circolare del ministero della Salute sulla vaccinazione anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il documento intitolato Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni e firmato dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, ricorda che lo scorso 1° dicembre la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dopo il parere positivo dell'Ema (Agenzia europea del farmaco), "ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11 anni". E ancora: "Pertanto, è possibile procedere con l'inclusione di tale fascia di età nel programma di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, tenendo in considerazione le priorità già definite".

Priorità definite dallo scorso marzo nel documento in cui sono state definite le diverse priorità della campagna vaccinale. Nella circolare diffusa in serata e riportata da diverse agenzie di stampa si legge che il vaccino di Pfizer "viene somministrato, dopo diluizione, per via intramuscolare (preferibilmente in regione deltoidea del braccio) come ciclo di 2 dosi (da 0,2 mL ciascuna) a distanza di 3 settimane (21 giorni) l'una dall'altra". E nei bambini che hanno subito un trapianto o con marcata compromissione della risposta immunitaria per patologie o a causa di trattamenti farmacologici, "è possibile somministrare una dose addizionale almeno 28 giorni dopo la seconda dose".

Infine, la circolare conclude sottolineando per tale formulazione, dedicata a questa fascia di età, "ogni flaconcino, la cui capsula di chiusura è in plastica di colore arancione, contiene 10 dosi da 0,2 mL dopo diluizione con 1,3 mL di soluzione iniettabile di sodio cloruro da 9 mg/mL (0,9%)". E che "i flaconcini scongelati e chiusi possono essere conservati a una temperatura compresa tra 2 C° e 8 C° per un massimo di 10 settimane, durante il periodo di validità di 6 mesi; dopo la diluizione, possono essere conservati a una temperatura compresa tra 2 C ° e 30 C°, e utilizzabili entro 12 ore".