Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 15.756 casi e 99 morti Covid, i dati di martedì 7 dicembre Aumentano i casi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati 15.756 , secondo quanto emerso dal bollettino di oggi, martedì 7 dicembre. Altri 99 morti da ieri. Il tasso di positività è al 2,3% (-0,9%)

Sono 15.756 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 9.503 di ieri. I morti segnalati nell'ultima giornata sono 99. Il bollettino di oggi, martedì 7 dicembre, è stato appena diffuso dal ministero della Salute. Il totale delle infezioni nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 5.134.318 mentre i decessi totali dall’inizio dell'emergenza sono 134.386. Nell'ultima giornata sono stati effettuati 695.136 test, tra tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che si attesta al 2,3% (-0,9%). Gli attualmente positivi salgono a quota 240.894 (+5.059). I guariti totali sono4.759.038 (+10.584). La regione che fa segnare il numero più alto di contagi è il Veneto (quasi 3mila).

I contagi di oggi in Italia, Regione per Regione

Sono 5.134.318 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +2.783

Veneto: +2.960

Campania: +1.150

Emilia Romagna: +1.350

Lazio: +1.474

Piemonte: +1.310

Sicilia:+975

Toscana: +494

Puglia: +362

Friuli-Venezia Giulia: +505

Marche: +411

Liguria: +483

Calabria: +328

Abruzzo: +156

P.A Bolzano: +395

Sardegna: +100

Umbria: +141

P.A Trento: +249

Basilicata: +55

Molise: +1

Valle d'Aosta: +57

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati analizzati in totale 695.136 tamponi, tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 2,3% (-0,9%).

Ricoveri e terapie intensive

Ricoveri Covid ancora in aumento nell'ultima giornata. Ci sono 199 pazienti in più nei reparti ordinari per un totale di 6.078, più 33 in terapia intensiva (totale 776).

Le vaccinazioni Covid in Italia

Stando all’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti Covid del Ministero della salute con i dati di martedì 7 dicembre, in Italia sono 99.255.774 le dosi di vaccino anti covid somministrate finora. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono in totale 45.809.339 corrispondenti all'84,82% della popolazione over 12. Inoltre 9.135.126 persone hanno ricevuto anche la terza dose.