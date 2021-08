Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Green pass in vigore in Italia, controlli in ristoranti, bar, musei. Boom di contagi tra i giovani

Le notizie sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di sabato 7 agosto. Nel bollettino di ieri 6.599 i positivi e 24 vittime Covid. Il tasso di positività è del 2,7%, in calo rispetto al 3,4% del giorno precedente. Monitoraggio ISS: stabile l'Rt nazionale a 1,56, mentre continua a crescere l’incidenza. Sono tutte a rischio moderato le 21 Regioni e province autonome. Da ieri obbligatorio il Green Pass per accedere a luoghi al chiuso come bar e ristoranti, palestre, piscine, concerti e musei. Col nuovo decreto approvato l’obbligo del certificato verde esteso anche per personale scolastico e studenti universitari dal 1 settembre e trasporti a lunga percorrenza. Cambia anche la quarantena: sarà di 7 giorni per vaccinati con contatti stretti con positivi. Appello di Draghi: "Vaccinatevi e rispettate le regole".Prosegue la campagna vaccinale in Italia: 71.071.465 le dosi somministrate, il 63,09 % della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Nel mondo più di 201 milioni di casi Covid. Usa, oltre 100.000 casi al giorno, più di un anno fa. Ventidue i nuovi casi riscontrati tra gli accreditati alle Olimpiadi di Tokyo.

