Covid, le notizie di oggi: allerta per incidenza del contagio tra under 12. Lopalco: “Circolazione del virus aumenta, vaccinatevi e non credete a cure miracolose”

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su contagi e green pass di oggi , domenica 31 ottobre 2021. In Italia è di nuovo nuova allerta per l'incidenza del contagio, in aumento di oltre dieci punti. Iss: "Preoccupa il contagio tra gli under 12 che non possono essere ancora vaccinati". Lopalco: "Circolazione del virus aumenta, vaccinatevi e non credete a cure miracolose". La campagna vaccini intanto fa registrare 44,7 milioni di vaccinati completi. Cartabellotta (Gimbe): 12 milioni di terze dosi in frigo, regioni un po’ a rilento. Il bollettino di ieri fa registrare 4.878 nuovi casi su 477.352 tamponi e 37 morti. Salgono da 4 a 18 le Regioni a rischio moderato. A Trieste si valuta stop assembramenti dopo boom di contagi. Le proteste dei no green pass proseguo: ieri corteo a Milano, Pisa e Novara.

Nel mondo 246.4 milioni di casi e quasi 5 milioni di morti covid. Ancora record di contagi e morti in Russia con quasi 41mila casi e 1.158 morti in 24 ore. In Bulgaria il più alto numero al mondo di morti pro capite. Nuova ondata in Cina con contagi in 14 province Al G20 di Roma unità sull'obiettivo di vaccinare contro il Covid il 70% del mondo entro il 2022.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti