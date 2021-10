Covid Lazio, bollettino di domenica 31 ottobre: 528 nuovi casi e 2 morti, 190 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi da Covid-19: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, domenica 31 ottobre, 528 nuovi casi di coronavirus. I contagi a Roma città sono a quota 190. La Regione Lazio ha comunicato anche 2 decessi. Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, domenica 31 ottobre, nel Lazio su quasi 29mila test si registrano 528 nuovi casi positivi, 10 in meno rispetto a ieri e 382 le persone guarite. Sono 2 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore, sei in meno di ieri. A Roma città i contagi sono stati 190. Il rapporto tra positivi e tamponi è dell'1,8%, mentre nelle province i nuovi contagi sono 150. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 9517. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 388, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 52. In isolamento domiciliare ci sono 9077 persone. In totale sono morte 8796 persone e ne sono guarite 376833. Il totale dei casi esaminati è di 395146.

I nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 54 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h;

Leggi anche Negli USA hanno provato a chiedere l'esenzione da vaccino per motivi religiosi e hanno perso

Asl Roma 2: sono 96 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 3: sono 40 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 4: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 5: sono 61 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h;

Asl Roma 6: sono 80 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.