Covid Italia, ultime news: oggi finisce lo stato di emergenza, addio Super Green Pass. Ma Omicron dilaga

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha presentato un nuovo piano strategico che prevede la conclusione dell'emergenza mondiale legata alla pandemia di Covid-19. Nel suo terzo piano di prontezza strategica e risposta al Covid-19, l'Oms prende atto del fatto che la pandemia si prefigura ancora come una crisi globale, ma definisce al contempo un percorso per la conclusione dell'emergenza, a patto di attuare rapidamente una serie di misure chiave. In particolare, l'Organizzazione con sede a Ginevra prescrive un rafforzamento della sorveglianza e del monitoraggio sanitari, un ulteriore sforzo sul fronte dell'equita' nell'accesso globale ai vaccini, il rafforzamento dei sistemi e della logistica sanitari, e un maggiore investimento nella ricerca e nella capacita' di analisi dei dati. In una lettera, il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ricorda che il Covid-19 ha causato oltre sei milioni di decessi in tutto il mondo, ma aggiunge anche che la comunita' globale dispone "degli strumenti e dei piani per rispondere a qualsiasi evenienza". Uno degli obiettivi chiave dell'Oms e' la vaccinazione del 70 per cento della popolazione globale, un tasso assai superiore a quello sinora conseguito in alcuni tra i Paesi piu' poveri del Pianeta: 21 dei 194 Paesi membri dell'Organizzazione, infatti, hanno vaccinato sinora meno del 10 per cento della loro popolazione complessiva.