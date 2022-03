Covid Campania, oggi 8.393 contagi e 7 morti: bollettino di giovedì 31 marzo 2022 Sono 8.393 i nuovi casi di Covid in Campania a fronte di 46.003 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Altri 7 morti. Ospedalizzati in aumento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 8.393 i nuovi casi di Covid in Campania a fronte di 46.003 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi: la percentuale di positività resta dunque alta in tutta la regione, e pari al 18,24% giornaliero. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 1.352 sono emersi dalle analisi di 12.478 tamponi molecolari, mentre i restanti 7.041 arrivano dall'analisi di 33.525 tamponi rapidi antigenici.

I nuovi decessi sono sette: di questi, 6 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre un altro era avvenuto in precedenza ma registrato soltanto oggi. Il totale dei decessi sale a 10.015 vittime da inizio pandemia in Campania. Salgono invece i ricoveri: sono 25 in più rispetto a ieri, ed è stata superata la soglia dei 750 ricoverati in tutta la regione. Delle 762 persone ospedalizzate, 33 sono in terapia intensiva (una in meno rispetto alla rilevazione precedente), mentre 729 si trovano nei reparti di degenza ordinaria (26 in più rispetto alle 24 ore prima). Questo invece il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto dei pazienti Covid negli ospedali della Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 33 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 729 (+26)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, dalla mezzanotte di oggi finisce lo stato di emergenza in Italia, dopo oltre due anni. Va in archivio anche il sistema di colori. Ma si inizia già a parlare di possibile quarta dose per i pazienti più rischio.