Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid. Iss, variante Delta è la più diffusa: “Fondamentale completare il ciclo vaccinale”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 31 luglio. Nel bollettino di ieri 6.619 nuovi casi e 18 morti per Coronavirus. Il tasso di positività è stabile al 2,7%. Monitoraggio Iss: indice Rt sale a 1,57, incidenza a 58 casi ogni 100mila abitanti; rischio zona gialla a fine agosto: le situazioni più a rischio sono quelle di Sicilia, Sardegna e Lazio (ma anche di Calabria e Campania). Variante Delta ormai dominante quasi al 95%. Fondazione Gimbe: "Siamo entrati nella quarta ondata". Green pass, il sottosegretario Costa: "Governo disponibile ad azioni correttive". Prosegue la campagna di vaccinazione: somministrate finora 67.755.390 dosi e 31.918.616 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 60,2% degli over 12.

Nel mondo 196.582.046 contagi e 4.198.379 decessi. A Tokyo il governo estende lo stato di emergenza al 31 agosto, record di casi alle Olimpiadi. Allarme Usa, variante Delta più pericolosa. Francia, oltre 25mila nuove infezioni e ricoveri in aumento. Australia, dopo Sydney lockdown anche a Brisbane. In Israele da domani terza dose di vaccino agli over 60

