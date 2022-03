Coronavirus, ultime notizie 30 marzo 2022, domani finisce lo stato d’emergenza, Speranza: “Ue chiarisca su quarta dose”

Le notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 30 marzo. Nel bollettino di ieri 99.457 nuovi casi e 177 morti in 24 ore. Agenas, occupazione posti in ospedale cresce in 10 Regioni alla vigilia della fine dello stato di emergenza, previsto per domani, 31 marzo. Raggiunto il plateau dei nuovi contagi. Dal 1 aprile allentamenti sul Green pass. Il ministro della Salute Speranza: "Sulla quarta dose di vaccino sono previste verifiche se e in che periodo farla". In calo, intanto, la somministrazione di prime e terze dosi di vaccino.

