Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: vaccino in vacanza, c’è l’accordo Piemonte-Liguria, variante Delta, impennata di casi in Uk

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 30 giugno. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 679 nuovi casi e 42 morti covid, con tasso di positività che scende ancora allo 0,4%. Si abbassano i ricoveri ordinari e le terapie intensive in Italia, ormai tutta in zona bianca. Preoccupa la diffusione della variante Delta, Sileri: “Forse servirà rimodulare il Green pass”. Vaccini in vacanza, accordo Piemonte-Liguria dal primo luglio, contatti per l’intesa con la Lombardia. Prosegue la campagna di vaccinazione: sono oltre 50 milioni le dosi distribuite finora, mentre sono oltre 18 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 31,7% della popolazione over 12. Nel mondo 181.388.210 casi e 3.928.804 morti. Aumenta il maxi focolaio tra studenti a Maiorca. Ancora in aumento i casi di variante Delta in Russia, così come in Regno Unito e Francia. La mutazione è stat rilevata in 14 Paesi in Africa: virus si diffonde anche in aree rurali. Corea del Nord, Kim rimuove funzionari per un grave incidente legato al Covid. Vaccinazione eterologa, ricerca inglese: mix AstraZeneca-Pfizer è efficace. Onu, impatto Coronavirus sul turismo supera i 4.000 miliardi.