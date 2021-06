Da domani, giovedì 1 luglio, le piattaforme per la prenotazione dei vaccini anti Covid di Liguria e Piemonte daranno la possibilità ai cittadini delle due Regioni che scelgono di trascorrere le vacanze in un luogo diverso da quello di residenza, di effettuare la seconda dose anche lontano da casa. Si tratta di un accordo stipulato tra le due Regioni, a cui si aggiungerà anche la Lombardia, per la quale sono in corso valutazioni. Il patto servirà a incentivare il turismo, incoraggiando gli spostamenti tra le tre Regioni che partecipano all'iniziativa, salvaguardando contemporaneamente la campagna vaccinale. Il rischio era infatti quello di far saltare ai cittadini la seconda dose, che in molti casi potrebbe coincidere proprio con il periodo di ferie.

L'iniziativa era stata proposta dal commissario all'emergenza Figliuolo, che all'inizio di giugno aveva inviato una circolare alle Regioni, chiedendo di assicurare procedure flessibili per le prenotazioni del vaccino. "Con l’approssimarsi della stagione estiva e della chiusura delle scuole", recitava il documento, bisogna "attuare procedure flessibili di prenotazione della vaccinazione (nei portali, call center ecc.) che consentano ai cittadini la definizione della tempistica vaccinale già dalla scelta della data della prima dose". Lo scopo è quello di "evitare, per quanto possibile, che la seconda somministrazione coincida con i periodi di assenza dalle zone di residenza/assistenza/domicilio".

La somministrazione della seconda dose in una Regione diversa da quella di residenza può comportare ostacoli logistici: innanzi tutto è necessario riequilibrare la distribuzione delle dosi tra le Regioni. Per questo Figliuolo aveva posto come condizione che il soggiorno non fosse breve, quindi non una trasferta di un paio di giorni. Nella comunicazione inviata ai governatori Figliuolo specificava che "laddove per eccezionali motivi dovesse rendersi necessaria la somministrazione della seconda dose a lavoratori e turisti che soggiornano al di fuori della Regione di residenza per un periodo di permanenza congruo questa struttura, qualora informata con adeguato preavviso, è disponibile al riequilibrio delle dosi da distribuire".

Come si prenota il vaccino in vacanza

Per poter prenotare l'appuntamento per la vaccinazione durante le vacanze è necessario che il soggiorno in un'altra Regione abbia una durata di almeno 14 giorni. Le informazioni con le modalità per accedere al servizio sono online da oggi su www.regione.liguria.it e www.regione.piemonte.it. Basta accedere in uno dei due portali, per ottenere l'appuntamento nella data più vicina a quella prevista per il richiamo nella Regione di residenza.

Può prenotare chi viaggia in una di queste Regioni per ragioni turistiche durante il periodo estivo: l'interessato poi deve specificare di non essere vaccinato oppure deve presentare la certificazione con la data della prima inoculazione, indicando il tipo di vaccino somministrato; infine bisogna autorizzare il trattamento dei suoi dati personali.

Dopo il protocollo d'intenti sulla reciprocità vaccinale firmato il 22 maggio scorso, su cui è arrivato il via libera da parte della struttura commissariale a metà giugno, i presidenti Giovanni Toti ed Alberto Cirio hanno spiegato le modalità operative per favorire la vaccinazione estiva dei turisti in vacanza sulla costa ligure o sul territorio piemontese.

L'accordo sarà in vigore fino al termine del periodo estivo, a metà settembre. "È il primo accordo di questo tipo a livello nazionale, formalizzato e operativo dal 1 luglio nelle nostre due Regioni – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – È un servizio che vogliamo dare ai cittadini del Piemonte e della Liguria che consentirà di accedere alla seconda dose di vaccino senza rinunciare a qualche giorno di meritato riposo. È un vantaggio anche per la campagna vaccinale perché in questo momento il nostro obiettivo è vaccinare il maggior numero di cittadini possibile, e quindi anche agevole e comodo poterlo fare ovunque ci si trovi, e quindi è un ulteriore passo verso l'immunizzazione del Paese".

"È sicuramente una buona pratica tra due amministrazioni, che dimostra che se le Regioni vogliono possono collaborare con grande efficienza. È un sistema che diamo al Paese, nel senso che altre Regioni se seguono il nostro esempio hanno la strada segnata. È un accordo fatto seguendo le linee guida del generale Figliuolo che mettiamo a disposizione delle altre Regioni d'Italia. Un accordo che credo aiuti in un momento in cui la campagna vaccinale sta rallentando, anche sulle categorie più fragili".

Vaccini in vacanza anche in Abruzzo

Da domani 1 luglio sarà possibile somministrare la seconda dose di vaccino ai turisti che nei mesi di luglio e agosto trascorreranno per almeno per 15 giorni le vacanze in Abruzzo. La Asl di Pescara ha messo a disposizione per la prenotazione la mail, già attiva, vaccinazionecovid.turisti@ausl.pe.it e il numero di telefono 331 2694574 che sarà attivo dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 13, a partire dal prossimo 5 luglio.

I responsabili degli hub vaccinali consentono la vaccinazione ai villeggianti previo ritiro dell'autocertificazione in cui dichiarano lo stato di turista e la durata della permanenza nel territorio (presso struttura ricettiva, abitazione privata, casa vacanza etc. con il rispettivo domicilio) per un periodo superiore a due settimane.