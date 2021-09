Coronavirus, le notizie sul Covid: oggi monitoraggio Iss, da Draghi sì a obbligo vaccinale e terza dose

Il monitoraggio Iss di oggi potrebbe decidere il passaggio di un’altra Regione in zona gialla, ma potrebbe anche lasciare la situazione così com’è per un’altra settimana. I dati sull’occupazione dei reparti e delle terapie intensive continuano ad aumentare in diverse Regioni. Male anche la Sicilia – unica per il momento in zona gialla – che se non inverte velocemente il trend rischia presto la zona arancione. Per entrare in zona gialla bisogna superare il limite del 10% dei posti letto occupati in terapia intensiva e del 15% in area medica.