Covid Campania, 369 nuovi contagi e 5 morti: bollettino di venerdì 3 settembre Sono 369 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, con altri cinque decessi. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Regione Campania. Stabili i posti letto occupati, ma crescono le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva a fronte di un calo dei pazienti in degenza ordinaria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 369 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania. A questi si aggiungono altri cinque decessi: due di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altri tre erano già deceduti per Covid nelle scorse settimane, ma registrati soltanto ieri nel computo ufficiale delle vittime. Resta stabile la pressione sugli ospedali: 372 i ricoverati, di cui 25 in terapia intensiva (dato in aumento) e altri 347 nei reparti di degenza ordinaria (dato in calo).

Questo il report completo dei posti letto su base regionale: