Accesso a scuola con green pass, la Regione Campania spiega: “Non riguarda i genitori” L’accesso agli istituti scolastici con verifica dei green pass previsto per il personale, i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che prestino attività lavorativa all’interno degli istituti, ma non per i genitori. Lo ha spiegato la Regione Campania con una nota di chiarimento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il green pass per entrare a scuola non riguarda i genitori degli alunni. Lo ha chiarito la Regione Campania, con una apposita nota di chiarimento in cui chiarisce che "sono tenuti ad esibire la certificazione verde, oltre al personale dipendente dal Ministero dell'Istruzione, anche i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che prestino attività lavorativa all'interno degli istituti", ha aggiunto ancora Palazzo Santa Lucia, "a prescindere dalla sussistenza di un rapporto organico o di servizio diretto con la singola Amministrazione scolastica".

Invece, ha spiegato la Regione nella propria nota di chiarimento pubblicata nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 3 settembre, l'esibizione del green pass non riguarda "l'accesso dei genitori degli studenti agli istituti e ai plessi scolastici, fatta salva l’osservanza della riduzione dell’accesso ai visitatori e di tutte le altre misure" necessarie per contenere la pandemia da Coronavirus e per garantire "l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza". Il chiarimento da parte di Palazzo Santa Lucia si è reso necessario dopo che nelle ultime ore, con l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico, si sono susseguite notizie riguardanti l'accesso nelle scuole e nei loro pressi da parte dei genitori degli alunni solo se muniti di green pass. Una serie di passaparola che dalla Regione hanno preferito chiarire, pubblicando un comunicato in cui è stato ribadito che l'obbligo riguarda solo per chi lavora, a tutti i livelli, nei rispettivi istituti scolastici.

Questa la nota di chiarimento completa pubblicata da Palazzo Santa Lucia: