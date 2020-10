"Il governo sta studiando misure che alzino il livello di attenzione e precauzione. Speriamo che possano servire a contenere l'ondata. Ma una cosa deve essere chiara a chi non sta collaborando con il buon senso e con le regole della convivenza civile: se si dovessero riempire gli ospedali potrebbe tornare le limitazioni alla libertà personale, magari in zone ben determinate e non generalizzando. Se invece ci sarà un adeguato livello di prudenza collettiva potremmo continuare a convivere con il coronavirus sino a quando non avremo il vaccino. Non illudiamoci: serviranno parecchi mesi". A dirlo il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia in un'intervista a Repubblica che sottolinea "non siamo al semaforo rosso. Ma, insomma, è scattato il giallo".

Nel nuovo dpcm che contiene la proroga dello stato di emergenza "prorogheremo le misure attuali, con la limitazione delle presenze ad eventi in luoghi aperti o chiusi: 1000 nel primo caso, 200 nel secondo. Questo varrà per le manifestazioni sportive ma non solo: il limite delle 200 persone non va superato al chiuso, neppure in caso di matrimoni o feste private. Le regole universali rimangono tre: mascherina, distanziamento e igiene. Ecco, stiamo ragionando su questi capisaldi".