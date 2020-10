Il coronavirus entra anche nel liceo "Lucio Anneo Seneca" di Bacoli: positiva un'alunna dell'istituto, e ora scatta il protocollo previsto in questi casi. Lunedì il liceo resterà chiuso per permettere la sanificazione dei locali, mentre sono finiti in quarantena i ragazzi ed i docenti della I C, la classe frequentata dalla giovane tra il 24 e 25 settembre scorsi, in attesa dell'esito dei tamponi a cui si sono dovuti sottoporre. Lo ha annunciato il sindaco Josi Gerardo della Ragione, che ha poi invitato ancora una volta i propri concittadini a rispettare le regole.

"Assieme alla dirigente scolastica e l'Asl Napoli 2 Nord, ho disposto la chiusura dei plessi di Torregaveta e Fusaro, per la giornata di lunedì, al fine di sanificare le aule ed i locali didattici", ha spiegato il sindaco, che aveva annunciato che "un'alunna del Liceo Lucio Anneo Seneca di Bacoli è risultata positiva al coronavirus". Lo stesso sindaco Della Ragione ha poi spiegato che "sono stati disposti i tamponi per tutti gli alunni e gli insegnanti della classe I C", che nel frattempo "dovranno restare in isolamento domiciliare fino alla comunicazione dei risultati". La situazione al momento appare comunque sotto controllo. "Stiamo seguendo con grande attenzione l'evolversi della situazione, vi terrò costantemente aggiornati", ha aggiunto Della Ragione, rivolgendo anche un appello alla responsabilità per i genitori e gli stessi alunni: chi ha febbre, o sintomi, deve precauzionalmente restare a casa e contattare il proprio medico di base. Ogni atteggiamento irresponsabile può causare la diffusione del contagio. Lo ripeterò fino alla nausea: dovete rispettare le regole".