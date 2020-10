Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Italia. Dall’inizio dell’epidemia il totale delle persone positive sale a 322.751 (+2.844 nelle ultime 24 ore, mentre ieri i nuovi casi erano stati 2.499). I guariti sono 231.217 (+1.247 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.126) e i morti sono 35.968 (+27, ieri erano 23). Sono questi i dati del bollettino di oggi, sabato 3 ottobre, comunicato dal ministero della Salute, con l’ultimo aggiornamento sull’emergenza Covid-19. In Italia sono attualmente 55.566 i casi positivi (+1.569): di questi sono 3.205 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 297 quelli in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono invece 52.064 pazienti. La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore è la Campania, seguita da Lombardia e Piemonte. In totale i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 118.932, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 11.691.391 tamponi.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 322.751. Qui la tabella con i dati riportato dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 107.751 (+393)

Piemonte: 36.010 (+279)

Emilia-Romagna: 35.743 (+167)

Veneto: 28.363 (+276)

Lazio: 17.265 (+261)

Toscana: 15.391 (+197)

Campania: 13.925 (+401)

Liguria: 13.748 (+162)

Marche: 8.084 (+59)

Puglia: 8.083 (+111)

Sicilia: 7.596 (+182)

Trento: 6.141 (+62)

Friuli Venezia Giulia: 4.840 (+51)

Abruzzo: 4.540 (+42)

Sardegna: 4.118 (+62)

Bolzano: 3.613 (+24)

Umbria: 2.604 (+42)

Calabria: 2.044 (+24)

Valle d’Aosta: 1326 (0)

Basilicata: 906 (+49)

Molise: 660 (0)