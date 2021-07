Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: contagi in aumento. Resta nodo su Green pass, scuola e trasporti, ma la decisione arriverà settimana prossima

Ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.696 nuovi casi su 248.472 tamponi e 15 morti. È quanto è emerso dal bollettino di ieri. Il tasso di positività si attesta al 2,3%. In aumento i ricoveri ordinari, in diminuzione le terapie intensive. Boom di nuove infezioni in Sicilia e Lombardia. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +720

Veneto: +544

Campania: +345

Emilia-Romagna: +419

Piemonte: +150

Lazio: +772

Puglia: +163

Toscana: +661

Sicilia: +627

Friuli-Venezia Giulia: +75

Marche: +162

Liguria: +144

Abruzzo: +141

P.A. Bolzano: +25

Calabria: +145

Sardegna: +403

Umbria: +143

P.A. Trento: +25

Basilicata: +5

Molise: +14

Valle d'Aosta: +3

Oggi alle 11:30 in programma il Consiglio dei Ministri, resta nodo Green pass, scuola in presenza e trasporti. Ma una decisione arriverà la prossima settimana. Corre la variante Delta, per l'Iss è una "fase delicata". Contagi in aumento in attesa del monitoraggio della Cabina di Regia di venerdì. In arrivo un milione di dosi in più di vaccino Pfizer per completare la campagna vaccinale. Prosegue la campagna di vaccinazione: alle 6 di questa mattina sono state somministrate in totale 67.003.275 dosi e 31.390.566 hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 58,12 % della popolazione over 12. Si torna a parlare di terza dose per rafforzare le difese dalla variante Delta.

Nel mondo 195.924.801 contagi e 4.186.739 decessi. Israele vaccinerà i fragili tra 5 e 11 anni. Google e Facebook e la nuova policy: obbligo di vaccino per tornare a lavoro. Record di nuovi positivi in 24 ore alle Olimpiadi di Tokyo: ben 24.