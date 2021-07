Speranza: “Green Pass è strumento per evitare restrizioni, scaricati 41,3 milioni di certificati” “Il Green Pass è un pezzo essenziale nella gestione di questa fase epidemica. Può aiutarci a limitare le restrizioni e a rendere più sicuri i luoghi di lavoro”, lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il Question Time al Senato precisando che ad oggi “ci sono stati oltre 41,3 milioni di certificati scaricati, e si cresce al ritmo di 1,2 milioni al giorno”. Sulla scuola il ministro ha detto che “la prossima settimana ci sarà un intervento più organico che ci consenta di programmare una ripartenza in presenza e sicurezza”.

I numeri lasciano poco spazio ai dubbi: in tutta Europa stanno aumentando i contagi e questo è in gran parte dovuto alla variante Delta, che continua a diffondersi. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo alle interrogazioni presentate durante il Question Time in Senato. Ora, ha sottolineato il ministro, è fondamentale continuare a insistere sulla campagna vaccinale. E utilizzare gli strumenti a disposizione per evitare ulteriori chiusure. In questo senso "il Green Pass è fondamentale e va nello spirito di limitare le restrizioni, avendo un numero di vaccinazioni significativo", ha ribadito Speranza.

Per poi precisare: "Con il Green Pass vogliamo seguire una strategia diversa. È un pezzo essenziale nella gestione di questa fase epidemica, fase diversa perché abbiamo un numero più alto di vaccinati. Può aiutarci a limitare le restrizioni e a rendere più sicuri i luoghi di lavoro". E annunciare che già dalle prossime ore sarà possibile scaricare la Certificazione Covid anche dal sito del ministero della Salute. "Il numero di certificati scaricati è significativo, cresce al ritmo di un milione al giorno. La macchina ministeriale è comunque al lavoro per intervenire su specifiche fattispecie. È significativa la possibilità che arriverà nelle prossime ore di poter attraverso il portale scaricare in maniera automatica il codice, ma già oggi la app ‘Io', le farmacie, i medici di medicina generale hanno consentito un risultato importante", ha spiegato il ministro.

Già scaricati 41,3 milioni di Green Pass

E ancora: "Oggi ci sono stati oltre 41,3 milioni di certificati scaricati, e si cresce al ritmo di 1,2 milioni al giorno". Al tempo stesso, chiaramente, cresce il numero di vaccinati: "Per il Governo la campagna di vaccinazione è davvero lo strumento fondamentale per chiudere questa stagione così difficile. I numeri italiani sono molto incoraggianti e sono patrimonio di tutto il Paese senza alcuna distinzione. A questa mattina 67 milioni di persone hanno avuto una dose somministrata, abbiamo il 66% della popolazione vaccinabile che ha avuto la prima dose e il 58% delle persone che ha già avuto la seconda dose".

Questo però non significa che sia arrivato il momento di abbassare la guardia. Bisogna infatti contare che, anche se l'elevato tasso di vaccinati soprattutto tra le fasce più a rischio attutirà l'impatto dell'aumento dei contagi sugli ospedali, la variante Delta che continua a diffondersi in tutta Europa rappresenta comunque un fattore di allarme. "I numeri riportati da Gimbe ma anche dal report settimanale dell'Iss sono chiari e rispecchiano una tendenza non solo italiana. C'è un aumento consistente di persone contagiate ogni giorno, per la variante delta. L'attesa dei nostri tecnici è che da qui al mese di agosto diventerà dominante in tutti i paesi europei. L'arma è il vaccino", ha ribadito Speranza.

Il piano per la scuola

Il ministro ha anche parlato del piano del governo per consentire un ritorno a scuola in presenza. "Io sono fiducioso che la prossima settimana sarà la settimana giusta per un intervento più organico che ci consenta di programmare una ripartenza che tutto il Governo vuole sia in presenza e in sicurezza", ha detto. Per poi aggiungere: "Noi Noi siamo al lavoro per costruire delle modalità che ci consentano una ripresa e ripartenza in presenza e in sicurezza. Il governo sicuramente non farà mancare un'iniziativa molto forte anche su questo tema per raggiungere l'obiettivo, che noi consideriamo assolutamente strategico". Infine, Speranza ha concluso: "Il ministero dell'Istruzione ha aperto un confronto con le parti sociali, i sindacati, con tutte le rappresentanze del mondo della scuola e c'è una discussione anche con le Regioni".