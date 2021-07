Da domani i turisti lombardi in Liguria potranno prenotare il richiamo del vaccino contro il Covid A partire dalle 12 di domani, venerdì 30 luglio, i turisti lombardi che si trovano per almeno 15 giorni in Liguria, potranno prenotare il richiamo del vaccino anti Covid. Lo ha annunciato il governatore ligure Giovanni Toti in una nota ufficiale. Dal 16 luglio scorso i turisti italiani presenti sul territorio lombardo per lo stesso periodo di tempo possono fare la stessa cosa.

In Lombardia i turisti italiani possono prenotare il richiamo del vaccino

Dallo scorso venerdì 16 luglio, in Lombardia anche i turisti possono effettuare il richiamo del vaccino anti Covid-19. Lo aveva annunciato la Regione spiegando che era partito il programma "Reciprocità vaccinale interregionale". La direzione generale del Welfare aveva annunciato che "in base agli accordi definiti con la Struttura commissariale per l'emergenza Covid da venerdì 16 luglio, i turisti che trascorrono un periodo di vacanza di almeno 15 giorni in Lombardia e che hanno già effettuato la prima dose in un'altra Regione, possono prenotare il richiamo del vaccino anti Covid-19 presso uno dei centri vaccinali lombardi". In sostanza, tutti coloro i quali resteranno in Lombardia per almeno 15 giorni hanno diritto a prenotare sul sito www.prenotazionevaccinicovid.it la propria seconda dose che verrà inoculata in uno dei centri più vicini al luogo della vacanza in cui si trovano. Per effettuare la corretta prenotazione, servirà munirsi di codice fiscale e tessera sanitaria e seguire le indicazioni della piattaforma. Dopo aver cliccato sulla voce "Richiedi abilitazione", entro 48 ore si riceverà il via libera per fissare il proprio appuntamento.