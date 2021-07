Da oggi in Lombardia i turisti possono vaccinarsi contro il Covid: come prenotarsi A partire da oggi, venerdì 16 luglio, in Lombardia anche i turisti potranno effettuare il richiamo del vaccino anti Covid-19. Ciò è possibile, spiega la direzione generale del Welfare, “in base agli accordi definiti con la Struttura commissariale per l’emergenza Covid”. Stesso discorso per i cittadini lombardi che si recano in altre Regioni italiane.

A partire da oggi, venerdì 16 luglio, in Lombardia anche i turisti potranno effettuare il richiamo del vaccino anti Covid-19. Come comunicato dalla Regione, è partito il programma "Reciprocità vaccinale interregionale". La direzione generale del Welfare ha spiegato che "in base agli accordi definiti con la Struttura commissariale per l'emergenza Covid da venerdì 16 luglio, i turisti che trascorrono un periodo di vacanza di almeno 15 giorni in Lombardia e che hanno già effettuato la prima dose in un'altra Regione, possono prenotare il richiamo del vaccino anti Covid-19 presso uno dei centri vaccinali lombardi".

Da oggi i turisti possono vaccinarsi in Lombardia (e così i lombardi in Italia)

Tutti coloro i quali soggiorneranno in Lombardia avranno accesso alla piattaforma regionale per prenotare l'appuntamento per ricevere la seconda inoculazione. Per completare la prenotazione al sito www.prenotazionevaccinicovid.it servirà essere muniti di codice fiscale e tessera sanitari. Stesso discorso anche per i cittadini lombardi che si recano in un'altra Regione italiana per almeno 15 giorni, i quali "possono cercare informazioni sui portali regionali di servizio, dedicati alla vaccinazione anti-Covid". Regione ha poi sottolineato che "per accedere alla vaccinazione in Lombardia è necessario effettuare sul portale una richiesta di preadesione inserendo i propri dati, attraverso il pulsante ‘Richiedi abilitazione'". Dopo un periodo di tempo compreso tra le 24 e le 48 ore dall'inoltro della domanda, sarà possibile procedere con la prenotazione sempre attraverso la medesima piattaforma.