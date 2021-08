Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Sicilia in zona gialla da lunedì, Biden: “Cina ha impedito accesso a informazioni sul virus”

Nuovi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati registrati 7.826 nuovi casi su 265.480 tamponi e 45 morti per Coronavirus. Il tasso di positività si attesta al al 2,9% (-0,3%). È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Sempre alto il numero di contagi in Sicilia che con il monitoraggio di oggi dell'Iss passerà in zona gialla da lunedì. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +601

Veneto: +694

Campania: +576

Emilia-Romagna: +732

Lazio: +547

Piemonte: +302

Sicilia: +1.681

Toscana: +752

Puglia: +302

Friuli-Venezia Giulia: +204

Marche: +222

Liguria: +156

Abruzzo: +87

Calabria: +313

P.A. Bolzano: +79

Sardegna: +343

Umbria: +86

P.A. Trento: +37

Basilicata: +65

Molise: +51

Valle d'Aosta: +1

Nuovo monitoraggio Iss: Rt cala a 1.01 ma sale ancora l'incidenza del contagio: 77 casi ogni 100 mila abitanti. Dieci Regioni a rischio moderato. Sicilia in zona gialla da lunedì. Il ministro Speranza: "Il virus non è ancora sconfitto". Il Cts decide se prorogare la validità del green pass da 9 a 12 mesi. Certificato vaccinale obbligatorio a scuola con app per controllare gli insegnanti e il personale. Abrignani: "Terza dose di vaccino agli italiani tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo". La campagna vaccinale ha raggiunto i 76,5 milioni di vaccini anti covid somministrati mentre sono 37 milimi le persone completamente vaccinate. Oltre la metà dei ragazzi di scuola raggiunto con prima dose. Nel mondo 214,5 milioni di casi e 4,4 milioni di morti. Torna al rialzo la tendenza dei contagi in Regno Unito. Il presidente USA Joe Biden: "Cina ha impedito accesso a informazioni Covid"