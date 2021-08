No green pass, tensione tra Forza nuova e polizia in piazza del Popolo a Roma Tensione in piazza del Popolo, a Roma, teatro a partire dalle 18 di una delle tre manifestazioni di protesta della galassia “No Green pass”. I manifestanti scesi in piazza, sostanzialmente tutti appartenenti al gruppo di estrema destra di Forza nuova, hanno dato vita a un corteo non autorizzato e hanno provato a forzare il cordone della polizia per andare verso Montecitorio. Le forze dell’ordine hanno risposto con alcune cariche: ci sono stati lanci di bottiglie e fumogeni.

Tensione in piazza del Popolo, a Roma, teatro a partire dalle 18 di una delle tre manifestazioni odierne di protesta contro l'introduzione del Green pass. I manifestanti scesi in piazza, sostanzialmente tutti appartenenti al gruppo di estrema destra di Forza nuova guidato da Giuliano Castellino, hanno dato vita a un corteo non autorizzato e hanno provato a forzare il cordone della polizia per andare da piazza del Popolo verso Montecitorio. A quel punto le forze dell'ordine hanno risposto con alcune cariche: ci sono stati lanci di bottiglie e fumogeni. Le schermaglie tra manifestanti e polizia sono durate una decina di minuti in tutto: dopo il tentativo di sfondare il cordone il corteo è poi tornato verso piazza del Popolo e la situazione è tornata ad essere di calma, almeno apparente.

Dopo una trattativa tra i manifestanti e le forze dell'ordine il corteo è stato autorizzato a muoversi verso via Flaminia, in direzione Rai, senza altri scontri. I manifestanti però si sono spaccati al loro interno: una parte della gente in piazza ha fischiato gli esponenti di estrema destra durante il loro tentativo di forzare il cordone della polizia e ha poi abbandonato la manifestazione.

Tre le manifestazioni No green pass oggi a Roma

Oltre alla manifestazione in piazza del Popolo, la galassia "No green pass" ha organizzato oggi altre due manifestazioni. Sempre alle 18 il gruppo "Basta dittatura" ha organizzato un raduno in piazza dell'Esquilino, mentre alle 18.30 nei pressi della Bocca della Verità si sono ritrovati gli aderenti al Comitato Libera Scelta, un "comitato di liberi cittadini, apartitico e apolitico, aperto a chiunque intenda sostenere la piena libertà di scelta in materia sanitari" alle cui manifestazioni hanno aderito nelle scorse settimane diversi esponenti politici, soprattutto della Lega (Simone Pillon, Alessandro Pagano, Armando Siri, Claudio Borghi, Alberto Bagnai), ma non solo: tra i partecipanti si era visto anche Vittorio Sgarbi.

