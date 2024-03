Sgombero delle case popolari al Quarticciolo: momenti di tensione tra attivisti e polizia Momenti di tensione con la polizia questa mattina a Roma, nel quartiere del Quarticciolo, durante le operazioni di sgombero delle case popolari in via Cerignola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Momenti di tensione con la polizia questa mattina a Roma, nel quartiere del Quarticciolo. Durante le operazioni di sgombero in un palazzo di via Cerignola 4, dove era in corso un presidio in solidarietà con le persone allontanate dalle abitazioni, ci sono stati alcuni minuti di tensione con gli attivisti del comitato ‘Quarticciolo Ribelle'. Al momento non si hanno notizie né di fermi né di feriti.

Proprio ieri gli abitanti del quartiere, sulla scia dell'esempio di Bastogi, hanno sfilato per le strade della zona sotto lo slogan ‘Il Quarticciolo è Roma'. Una manifestazione per chiedere al Municipio V e all'Ater di ascoltarli e mettere in campo interventi nel quartiere, dove molte zone sono state lasciate all'abbandono. "Saranno gli abitanti di serie B a far venire giù le frontiere tra le città dei ricchi e le città dei poveri", hanno dichiarato.

"Ci sono quartieri che vengono trattati come se non fossero parte di questa città, Quarticciolo è uno di questi. Qua è stato messo tutto quello che i ricchi vogliono vicino ma non vogliono sotto casa. Le piazze di spaccio, la prostituzione di strada, i lavoratori dei servizi alla persona, gli addetti alla logistica, gli spazzini, gli autisti, gli addetti mensa, chi fa le pulizie. Stiamo tutti a disposizione h 24, senza il rischio di rovinare il panorama della città dei ricchi".

In particolare i residenti hanno chiesto ad Ater e Municipio di completare i lavori alle palazzine di via Ugento, riaprire la piscina di via Trani, finire di costruire l'asilo di via Locorotondo, illuminare gli spazi verdi di via Gioia del Colle, intervenire sul parco Modesto di Veglia. Ma anche lo sblocco delle sanatorie e l'assegnazione di locali commerciali che al momento sono vuoti. Tutti interventi volti a riqualificare il quartiere, e che i cittadini chiedono da tempo. "Su alcune di queste opere il municipio V ha avviato gli iter realizzativi, da Ater tutto tace – hanno dichiarato i residenti – Chiediamo un incontro urgente con il presidente del V municipio e con la direttrice Generale dell'Ater per avere notizie degli impegni presi”.