Covid Lombardia, il bollettino del 28 agosto 2021: 540 contagi e 8 morti, in calo i ricoverati Sono 540 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con 8 morti. Calano lievemente sia il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali, sia quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ecco i dati del bollettino Coronavirus della Lombardia di sabato 28 agosto 2021 diramati dal ministero della Salute.

A cura di Francesco Loiacono

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 540 nuovi casi di Coronavirus su 43.598 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di sabato 28 agosto 2021 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si registrano 8 vittime: ieri erano state 3. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono arrivati a 33.909. I contagi sono diminuiti rispetto a ieri, quando erano stati registrati 601 nuovi casi di Coronavirus su 35.889 tamponi eseguiti. Calano lievemente sia i pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali lombardi, siaquelli ricoverati nelle terapie intensive.

La situazione negli ospedali lombardi

Nel dettaglio, questa è la situazione all'interno degli ospedali lombardi. Nei reparti di area medica, non critica, sono ricoverati 331 pazienti Covid, due in meno rispetto a ieri quando erano 333. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 42 degenti Covid: due in meno rispetto a ieri quando risultavano ricoverate 44 persone. Aumentano le persone dimesse e/o guarite: sono 822.527, con un incremento di 513 nelle ultime 24 ore.

Situazione Covid nelle province

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, sono 163 i casi individuati nella provincia di Milano. I casi in provincia di Como sono stati 19, nella provincia di Bergamo sono stati 40, mentre in quella di Brescia ci sono stati 75 nuovi positivi. A Varese i casi sono stati 35, nel Mantovano 27. Nel Lodigiano sono stati registrati 19 casi, 23 casi in provincia di Cremona. A Pavia ci sono stati 22 nuovi contagi, in provincia di Monza e Brianza 43, a Lecco 23 e a Sondrio 2 casi.