Era seduto ai tavolini del suo bar nonostante fosse positivo al Covid: denunciato titolare Il titolare di un bar è stato trovato seduto nei tavolini del suo locale nonostante fosse positivo al Coronavirus: è successo a Pavia e a dare l’allarme è stato un cliente. All’arrivo della polizia locale, l’uomo ha confermato di aver contratto il virus e ha mostrato anche l’esito del tampone. Il 48enne è stato denunciato e il suo locale chiuso per cinque giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato trovato seduto al bar di sua proprietà, nonostante fosse positivo al Coronavirus e costretto all'isolamento domiciliare: è successo a Pavia. Il 48enne è stato denunciato in stato di libertà: l'accusa è di non aver osservato le norme previste per il contenimento della pandemia. A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato un cliente del locale. La polizia è quindi intervenuta sul posto e ha trovato l'uomo fuori dalla sua abitazione come se nulla fosse.

L'uomo ha confermato ai vigili di essere positivo

Stando a quanto riferito dall'uomo alla polizia, l'uomo ha confermato di essere positivo al virus. Avrebbe, con tutta tranquillità, mostrato anche l'esito del tampone molecolare a cui si era sottoposto nei giorni precedenti. Dopo aver provveduto con la denuncia, gli agenti hanno identificato le persone con le quali il titolare era entrato in contatto nel bar. L'obiettivo è quello di rintracciare così da provvedere agli screening e controlli ed evitare che possa esplodere un eventuale focolaio. Oltre alla denuncia, la polizia locale ha disposto la chiusura del locale per cinque giorni.

A Montichiari un uomo viola la quarantena per andare al bar

L'episodio ne ricorda un altro molto simile verificatosi diversi mesi fa: a Montichiari, in provincia di Brescia, un uomo positivo al Covid era uscito da casa ed era andato a sedersi al bar in mezzo agli altri clienti. L'uomo era stato poi denunciato. Anche in quel caso erano state avviate tutte le procedure di screening per verificare se altre persone fossero state contagiate. A stigmatizzare quel comportamento era stato anche il primo cittadino.