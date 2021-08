Lo buttano fuori dal locale, lui distrugge il bar e accoltella il titolare e un cliente: arrestato Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Brescia dopo che ha distrutto un bar e ha accoltellato il titolare e un cliente: l’uomo si era dato alla fuga, ma è stato trovato dopo due giorni e arrestato. Trovati anche i vestiti e le scarpe ancora sporchi di sangue e il coltello da cucina utilizzato per l’aggressione.

A cura di Ilaria Quattrone

Il bar dove sono stati accoltellati due uomini (Fonte: Questura)

Ha accoltellato il titolare di un bar e un altro cliente dopo che il primo lo aveva buttato fuori dal locale: è successo mercoledì 4 agosto in via Sostegno (vicino alla stazione) a Brescia. I due sono stati trasferiti in ospedale e hanno riportato ferite guaribili in quaranta e quindi giorni. Il responsabile è stato invece arrestato dopo due giorni di ricerche. L'uomo infatti si era dato immediatamente alla fuga.

Trovati i vestiti e le scarpe sporche di sangue

Stando alle indagini degli agenti della polizia, il 35enne era stato cacciato dal bar. Il motivo sarebbe stato quello di impedirgli di giocare d'azzardo. Dopo le minacce al titolare, si è presentato con un coltello con una lama da venti centimetri. Nella furia ha distrutto completamente il locale e poi ha aggredito i due uomini, colpendoli diverse volte. Subito dopo è fuggito, provando a cercare riparo nella vicina Bovezzo. Qui, nella casa dove era stato ospitato, i poliziotti hanno trovato le scarpe e i vestiti, indossati quel giorno, ancora sporchi di sangue. Dopo Bovezzo, l'uomo si è spostato a Ponte San Pietro – in provincia di Bergamo – dove è stato poi trovato.

Rintracciato dopo 48 ore

Dagli accertamenti è emerso che nei confronti dell'uomo era già stata emessa nel 2019 una misura cautelare, ma da allora non si erano più avute sue notizie. Quando lo hanno trovato, i poliziotti hanno rinvenuto un grosso coltello da cucina ancora sporco di sangue. La Procura di Brescia ha subito richiesto la custodia cautelare che è stata poi accolta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale. Adesso il 35enne si trova in carcere.