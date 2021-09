Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccini, da Cts via libera a terza dose per over 80 e Rsa. Quarantena ridotta a scuola, domani la decisione

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, domenica 26 settembre. Nel bollettino di ieri 3.525 i nuovi casi e 50 morti. Diminuiscono i casi in Italia nell’ultima settimana, con solo quattro Regioni a rischio moderato. Resta in zona gialla solo la Sicilia. Il Comitato tecnico scientifico dà via libera per la terza dose di vaccino a over 80, ospiti delle Rsa, sanitari e ultra-fragili. Domani si discute l'eventuale quarantena che potrebbe riguardare solo al compagno di banco in caso di positività e l'aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli (stadi, concerti, cinema e teatri). La campagna vaccinale raggiunge quota 77,39% di immunizzati completi tra gli over 12. Iss: per over 80 non vaccinati rischio morte 14 volte maggiore. Speranza: "Aumento significativo di prime dosi". Dal 15 ottobre tutti i dipendenti della pubblica amministrazione torneranno in presenza, con il green pass. Nel mondo, la Norvegia decide di eliminare da domani tutte le restrizioni anti-Covid, in vigore dal marzo 2020: addio a distanziamento e limitazioni. In Russia ancora 800 morti covid.

