“Mi accompagnate a fare il vaccino?”: l’anziano solo festeggia i 90 anni con la polizia Antonio, un 90enne napoletano, qualche mese fa aveva chiesto aiuto alla Polizia per raggiungere il centro dove fare la prima dose del vaccino anti Covid. Da allora il rapporto non si è mai interrotto. Così, quando è arrivato il suo compleanno, lo ha festeggiato proprio insieme a quei poliziotti, che gli hanno regalato una targa come simbolo della loro amicizia e vicinanza.

A cura di Nico Falco

"Vi ricordate del signor Antonio?". Comincia così il post di Agente Lisa, il contatto virtuale della Polizia di Stato sui social, che con un nuovo post racconta il prosieguo di una storia cominciata qualche mese fa. Protagonista, appunto, Antonio, un uomo di 89 anni di Secondigliano, quartiere della periferia Nord di Napoli. Nello scorso aprile aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine perché non sapeva come andare alla Mostra d'Oltremare, dove avrebbe dovuto ricevere il vaccino anti Covid.

Antonio si era presentato al commissariato di Secondigliano e aveva raccontato il suo problema: voleva vaccinarsi, ma vive da solo, non ha familiari e non aveva trovato nessuno che potesse accompagnarlo. Difficile anche spostarsi coi mezzi pubblici, non essendoci nessun collegamento diretto che avrebbe potuto portarlo dal suo quartiere a Fuorigrotta. Temeva quindi di perdere l'appuntamento e, di conseguenza, il vaccino. Naturalmente i poliziotti non se lo fecero ripetere due volte: ci avrebbero pensato loro, problema risolto.

Così, nel giorno fissato, Antonio era stato prelevato da una pattuglia e gli agenti lo avevano accompagnato al centro vaccinale, lo aveva assistito nelle varie fasi e alla fine lo avevano riaccompagnato a casa, con l'accordo di avvisare quando sarebbe stato fissato l'appuntamento per la seconda dose. Quel giorno Antonio aveva capito che, in caso di problemi, avrebbe potuto contare anche sulla Polizia di Stato. "Da allora questa amicizia non si è mai interrotta – continua l'Agente Lisa – e nel giorno del suo 90esimo compleanno i poliziotti hanno voluto festeggiare con lui, con tanto di torta e targa ricordo".