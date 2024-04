video suggerito

Uomo viene schiacciato dalla ruota di un autobus, muore sul colpo a Napoli: indagini in corso A Napoli un uomo di 43 anni è stato travolto e ucciso alla fermata dell'autobus da un pullman dell'Anm in transito. La Polizia locale indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella tarda serata di ieri, domenica 31 marzo, un uomo è morto a Napoli dopo essere stato travolto da un autobus in transito nei pressi del Museo Archeologico Nazionale. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma è presumile pensare che la vittima stessa aspettando il pullman quando è stato investito dal mezzo pesante, che lo avrebbe schiacciato con la ruota posteriore, probabilmente durante la manovra per accostarsi alla fermata.

Secondo le prime ricostruzioni, erano da poco passate le ora 20 del giorno di Pasqua e S. K., 43enne di origini srilankesi, stava aspettando l'autobus della linea 178 alla fermata Museo. Il mezzo proveniente da via Costantinopoli, nell'avvicinarsi al marciapiede per far salire i passeggeri, avrebbe investito il 43enne. L'uomo sarebbe stato schiacciato dalla ruota posteriore.

Immediatamente sono giunte sul posto un'ambulanza, una squadra dei Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale. Il personale del 118 ha provato di tutto per salvare la vita al 43enne, ma poco dopo non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Intanto gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità.

Al momento né il Comune di Napoli, né l'Azienda Napoletana Mobilità ha inviato comunicazioni ufficiali su quanto accaduto nella serata di Pasqua.