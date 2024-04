video suggerito

Schiacciato da una gru, muore 25enne di Benevento: stava cercando di recuperare l’auto finita in un burrone La vittima è Isa Sany, 25enne originario della Nigeria, residente a Benevento. L’incidente si è verificato a Pescopagano, in provincia di Potenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragico incidente nella serata di ieri, mercoledì 10 aprile: Isa Sany, 25enne originario della Nigeria, residente a Benevento, è morto schiacciato da una gru. L'incidente si è verificato a Pescopagano, nella provincia di Potenza: il 25enne, operaio, dopo il turno di lavoro in una cava della zona, stava rientrando a casa in compagnia di un collega quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'automobile sulla quale viaggiavano è finita in un burrone ai margini della strada.

Ferito anche un collega del 25enne

Sany e il collega, allora, sono ritornati nel cantiere nel quale lavoravano e hanno preso una gru, con la quale sono ritornati sul luogo dell'incidente nella speranza di riuscire a recuperare il veicolo incidentato. Il 25enne si trovava alla guida del mezzo quando questi si è ribaltato, schiacciandolo. Il collega, che ha assistito alla scena, è intervenuto nel tentativo di soccorrere il 25enne, ma è rimasto ferito: per Isa Sany, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 25enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente.