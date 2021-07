Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: effetto Green pass, boom di prenotazioni vaccino: trainano i giovani. Proteste no vax in tutta Italia

"Io credo che il Green pass non sia una limitazione di libertà. È un modo per essere solidali con gli altri e orgogliosi di aver in qualche modo corso dei rischi, perché i vaccini non sono caramelle. Ma di averlo fatto per proteggere se stessi, le persone fragili della propria famiglia e la comunità di cui si fa parte. E in particolare le persone che stanno in ambienti chiusi o in contesti in cui ancora c’è e ci sarà questo rischio di diffusione del Covid". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco dell'Università di Milano in una intervista a Il Tirreno. "È importante che i giovani si vaccinino", ha aggiunto, sottolineando a proposito della scuola che "io credo che anche i docenti siano un po’ come i medici e il personale sanitario. Hanno un’esposizione maggiore soprattutto se hanno a che fare con i piccoli, per i quali l’infezione è asintomatica ma comunque rappresentano un grande rischio di contagio. E in più svolgono anche un’attività importante dal punto di vista sociale. La continuità della scuola in presenza è fondamentale e quest’anno, anche con la riapertura, molte classi in realtà sono invece rimaste bloccate a seguito dell’infezione. Quindi vedo l'obbligo vaccinale come ultima ratio, ma se necessario arriviamo anche a questo".