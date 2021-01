Continua l'emergenza covid in Italia dove nell'ultimobollettino di ieri rilasciato dal Ministero della salute sono stati registrati ulteriori 11.629 casi di contagio e 299 morti covid. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono 2.466.813. I decessi Covid invece in totale dall’emergenza sanitaria sono 85.461. I guariti diventano in totale 1.882.074 (+10.885). I casi attualmente positivi sono 499.278, di cui 21.309 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.400. I test effettuati, considerando sia i tamponi molecolari che quelli antigenici, sono stati 216.211. Ecco il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +1.375

Veneto: +956

Piemonte: +619

Campania: +1.069

Emilia Romagna: +1.208

Lazio: +1.056

Toscana: +526

Sicilia: +875

Puglia: +954

Liguria: +293

Friuli Venezia Giulia: +505

Marche: +525

Abruzzo: +325

Sardegna: +175

P.A. Bolzano: +412

Umbria: +247

Calabria: +211

P.A. Trento: +131

Basilicata: +48

Molise: +102

Valle d'Aosta: +17

Continua la polemica sui ritardi dei vaccini covid in Ue. A causa dei ritardi nella consegne di Pfier da oggi priorità ai richiami menetre in molte regioni stop alle prime inoculazioni. Il nostro Paese ha le riserve per le seconde dosi ma la campagna vaccinale subito uno stop, come ha confermato il commissario Arcuri. Il viceministro Pierpaolo Sileri annuncia che "Slitterà di un mese la campagna vaccinale per gli over 80". Di conseguenza per raggiungere l'umanità di gregge ci vorrà più tempo. anche l'Ue minaccia di ricorrere a vie legali ma Pfizer dal suo canto assicura che da febbraio le consegne torneranno regolari. Fino ad oggi somministrate 1.379.124 dosi mentre son oltre 100mila le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. In Italia da oggi riaprono anche le scuole in 5 regioni con lezioni in presenza.

Nel mondo oltre 99 milioni di casi e 2,1 milioni di morti covid. Gli Usa ripristinano le restrizioni per i viaggiatori europei. La Casa Bianca ha confermato che il presidente americano Joe Biden imporrà nuovamente da oggi il divieto di entrare negli Stati Uniti alla maggior parte dei cittadini non statunitensi provenienti da Regno Unito, Brasile, Irlanda e gran parte dell'Europa. In Francia altri 18 mila casi. Positivo anche il presidente del Messico.