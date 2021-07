Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: grazie al Green Pass boom di prenotazioni di vaccini, +200% in alcune regioni

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 24 luglio. In Italia continua l'aumento dei contagi: nel bollettino di ieri si sono contati 5.143 nuovi casi e 17 morti per Covid nel nostro Paese. Cabina di regia: "Rt a 1,26, l'incidenza sale a 40 casi ogni 100 mila abitanti". Il decreto anti-Covid approvato in Cdm: introdotti nuovi parametri sul cambio colore con soglie 15-20% posti letto occupati per restare in zona bianca, ma soprattutto l'uso del Green Pass che sarà obbligatorio per poter accedere nei ristoranti/bar al chiuso, ma anche per gli spettacoli, le piscine, i cinema, i teatri. Dopo l'introduzione del green pass è boom di prenotazioni per i vaccini Covid , ma 5 milioni di over 50 non hanno ancora ricevuto la prima dose. In Italia quasi 30 milioni di vaccinati completi. Medici famiglia: "Chi non è vaccinato è destinato a contagiarsi con certezza". L’Ema ha approvato l’uso di Moderna per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. Nel mondo oltre 192 milioni di casi e oltre 4,1 milioni di decessi covid.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti