Covid Lombardia, il bollettino del 24 luglio: 574 contagi e nessun morto In Lombardia sono 574 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Non si registrano. Aumenta il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti (153), stabile quello dei ricoverati in terapia intensiva (26). Ecco i dati del bollettino Covid della Lombardia di sabato 24 luglio 2021.

A cura di Ilaria Quattrone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 574 nuovi casi di Coronavirus su 40.206 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di sabato 24 luglio 2021 diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun decesso, mentre ieri è stato registrato un morto. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.815. I contagi sono diminuiti rispetto a ieri, quando erano stati 691. Aumentano lievemente i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali lombardi, calano quelli ricoverati nelle terapie intensive.

La situazione negli ospedali lombardi

Questa la situazione all'interno degli ospedali lombardi. Nei reparti di area medica sono ricoverati 153 pazienti Covid, 11 in più rispetto a ieri, quando erano 142. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 26 degenti Covid, ieri ammontavano a 27. Non si è registrato nessun nuovo ingresso. Aumenta anche il numero delle persone guarite che oggi arriva a 806.903.

Situazione Covid nelle province