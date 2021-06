Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, Ecdc: “Entro agosto 9 casi su dieci in Europa saranno variante Delta”, Draghi: “Accelerare le vaccinazioni”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 24 giugno. Nel bollettino di ieri 951 contagi e 30 morti. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “entro la fine di agosto la variante Delta rappresenterà il 90% di tutti i virus SARS-CoV-2 in circolazione nell’Unione Europea”. Draghi: “Accelerare le vaccinazioni”. Dal ministro Speranza arriva l’ok allo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il sottosegretario alla salute Costa: “Stato d’emergenza fino a immunità di gregge”. Focolai di variante Delta: 15 casi in set Disney in Sardegna, 24 a Piacenza. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 47.722.099 dosi e oltre il 30% della popolazione over 12 è immunizzato. I pediatri raccomandano la vaccinazione per i giovani. Da lunedì prossimo tutta Italia in zona bianca. Allarme Oms: “Paesi poveri senza più dosi di vaccino”. Nel Regno Unito e in Russia casi in aumento: record di morti a Mosca. Il vaccino cubano Abdala è efficace al 92%. USA, licenziati 150 sanitari no vax in un ospedale del Texas. In India si diffonde variante Delta Plus.