Sono 112 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.803 tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 6.356 tamponi molecolari): dei 112 nuovi casi, 69 sono asintomatici, mentre 43 hanno riportato sintomi; questi i dati relativi all'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania, aggiornati a oggi, giovedì 24 giugno 2021, e diramati come di consueto nel bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi regionale. Il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati, vale a dire il tasso di positività, si attesta oggi all'1,44%, in lieve aumento rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, purtroppo, in Campania si registrano anche 7 nuovi decessi: si tratta di 3 deceduti nelle ultime 48 ore, mentre gli altri sono deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Nelle ultime settimane, non soltanto in Campania, la campagna vaccinale ha conosciuto un rallentamento, dovuto alla decisione del governo di non somministrare più i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson alle persone al di sotto dei 60 anni. Ciononostante, in Campania la curva dei contagi è in netta diminuzione, così come la pressione sul sistema sanitario: diminuiscono cioè i ricoveri, sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli di degenza ordinaria. In terapia intensiva, sono 20 le persone ricoverate, vale a dire 2 meno di ieri; in degenza ordinaria, invece, ci sono 252 ricoverati, 5 in meno rispetto a ieri. Ecco, di seguito, il report completo relativo all'occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania, contenuto nel bollettino odierno: