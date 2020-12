Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid 19: vigilia di Natale con la zona rossa. Apertura scuole il 7 gennaio: intesa governo-regioni

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di giovedì 24 dicembre. Nel bollettino di ieri 14.522 casi e 553 vittime. L’Italia supera la soglia dei 70 mila morti per il coronavirus. Guardia alta anche a Natale. L’Rt risale a 0.90 (da 0.86). L’Iss: rimanere a casa, evitare contatti con persone fuori dal nucleo familiare. Cinque regioni a rischio alto, preoccupa il Veneto. Da oggi inizia la zona rossa: Vigilia, Natale e 26 dicembre, e in tutti i giorni festivi e prefestivi, regole stringenti e stop agli spostamenti, se non per visite ad amici e parenti in un massimo di 2 persone. Via libera dell’Aifa a vaccino Pfizer, la campagna vaccinale in Italia inizia il 27 dicembre. Intanto è caccia alle variante inglese Covid, caso scoperto nelle Marche, senza contatti col Regno Unito. Ministro Hancock: “Individuata un’ulteriore variante del Covid”. Scuola, la ministra Azzolina conferma: “Superiori in aula dal 7 gennaio, c’è l’accordo”. I casi di Covid nel mondo superano i 78 milioni, mentre i decessi confermati sono oltre 1,7 milioni dall’inizio della pandemia. In Germania oltre 900 morti in 24 ore. In Usa proseguono le inoculazioni dei vaccini Pfizer e Moderna mentre in tutta Europa blocchi e divieti in vista delle festività di Natale, Madrid in lockdown. Betlemme, il sindaco: “Quest’anno nessun turista straniero”.