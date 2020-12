Il bollettino di oggi giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 2.656 su 32.294 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 2.153 nuovi contagi su 32.926. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.737.558 tamponi. Diminuisce rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati 67 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 98), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.677 morti ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

I dati relativi a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, utili per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione che torna a migliorare rispetto alle scorse settimane. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è diminuito di 65 unità, portando il totale a 4.178 (ieri erano 4.243). In calo anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 15 pazienti in meno rispetto a ieri (ieri il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 4 ricoveri in meno), per un totale di 521 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 384.670: sono 4.920 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Da oggi la Lombardia è zona rossa: ecco cosa cambia

A partire da oggi e fino al prossimo 27 dicembre compreso, la Lombardia – così come il resto dell'Italia – è in zona rossa. Ciò comporterà ulteriori cambiamenti relativi alle chiusure dei negozi e alle limitazioni degli spostamenti. Per questi quattro giorni, sarà completamente vietato uscire di casa a meno di necessità, motivi di lavoro o salute. Ecco cosa cambia nella Lombardia zona rossa.