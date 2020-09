In Italia è in calo il numero dei contagi per il Covid nelle ultime 24 ore: sono 1.350 i casi a fronte dei 1.587 del giorno precedente. Diciassette i decessi nell'ultimo giorno a quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il totale dei morti è 35.724. In netta diminuzione anche il numero di tamponi effettuati: 83.428, circa 28mila in meno del giorno precedente. La Campania è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi (+243), seguita dal Lazio (+198). Netto calo dei casi in Lombardia, 90 in un giorno.

Qui di seguito i dati riportati nella tabella giornaliera, con l’incremento delle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 104.848 (+90)

Emilia-Romagna: 34.456 (+116)

Piemonte: 34.396 (+57)

Veneto: 25.885 (+103)

Lazio: 4.542 (+198)

Toscana: 13.896 (+84)

Liguria: 12.556 (+64)

Campania: 10.503 (+243)

Marche: 7.751 (+17)

Puglia: 7.075 (+81)

Sicilia: 6.037 (+75)

Trento: 5.736 (+2)

Friuli Venezia Giulia: 4.390 (+13)

Abruzzo: 4.209 (+72)

Bolzano: 3.321 (+20)

Sardegna: 3.303 (+64)

Umbria: 2.221 (+5)

Calabria: 1.844 (+12)

Valle d’Aosta: 1.281 (+2)

Basilicata: 638 (+1)

Molise: 618 (+31)

Il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato di aver firmato "una nuova ordinanza che estende l'obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus". I dati europei, afferma, "non possono essere sottovalutati. L'Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora". È allarme contagi in Europa: metà della Francia è "zona rossa" e crescono i casi di Coronavirus anche in Belgio, Gran Bretagna e Germania. Le nuove restrizioni annunciate nei giorni scorsi sono entrate in vigore in alcuni quartieri di Madrid e dell'hinterland della capitale spagnola. Negli Stati Uniti, si viaggia verso le 200.000 vittime da coronavirus mentre il numero di casi ha superato quota 6,8 milioni.