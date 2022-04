Covid Italia, news di oggi: Oms raccomanda Paxlovid per le persone a rischio. Al via la vendita degli antivirali anche in farmacia

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi, giovedì 22 aprile 2022. Nell'ultimo bollettino registrati 75.020 nuovi casi e 166 morti. Bassetti: "Basta con bollettino giornaliero in Italia". Su mascherine al chiuso è scontro tra esperti e il Governo sta ripensando all'addio per il primo maggio, Gimbe: "Virus circola troppo, no a stop mascherine al chiuso". Mantovani: "In autunno quarta dose per tutti".

