Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la moglie Sandra Lonardo positivi al Covid-19 Il primo cittadino e la senatrice stanno bene e continuano a lavorare da casa, in isolamento, come ha precisato lo stesso Mastella sui suoi profili social.

A cura di Valerio Papadia

Clemente Mastella e Sandra Lonardo

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e sua moglie, la senatrice Sandra Lonardo, sono positivi al Covid-19: stanno bene e continuano a lavorare dalla loro abitazione, dove sono in isolamento. A renderlo noto è stato lo stesso Mastella, che sulle sue pagine social ha scritto: "Il Covid ha preso me e Sandra. Continuiamo il nostro lavoro da casa. Mi spiace non poter partecipare ad alcune manifestazioni. Chiedo scusa". Tanti i commenti di cittadini che augurano al primo cittadino e alla senatrice una veloce guarigione. Mastella ha dunque dovuto annullare gli impegni previsti per i prossimi giorni, tra cui una visita del vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, ma anche quelli istituzionali per il 25 aprile, domenica prossima.

Covid, la situazione aggiornata a Benevento e provincia

I dati dell'ultimo bollettino regionale, diramato dall'Unità di Crisi della Campania nel pomeriggio di ieri, 21 aprile, parlano di 528 casi a Benevento e provincia. All'ospedale di Benevento, inoltre, sono 47 le persone ricoverate a causa del Covid-19 nei reparti dedicati. Inoltre, nel nosocomio sannita si registra, purtroppo, anche il decesso di una donna di 72 anni originaria di Montesarchio.