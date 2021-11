Covid, le notizie di oggi, il Governo lavora a Green Pass rafforzato, OMS: “L’Europa rischia altri 500mila morti entro marzo”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi domenica 21 novembre. I numeri del bollettino di ieri: 11.555 contagi e 49 morti, tasso di positività al 2%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, +105 in area medica. Report Iss: "Cala da 95% a 82% la protezione vaccinati da oltre 6 mesi". Le regioni chiedono che la validità del Green Pass non superi i 9 mesi. La certificazione verde rinforzata potrebbe permettere soltanto ai vaccinati e ai guariti l'accesso a ristoranti, cinema, teatri, musei e stadi. Tremila persone senza mascherina al Circo Massimo a Roma al corteo No Green Pass. A Milano, tensioni tra i manifestanti e la polizia.

Nel mondo la quarta ondata fa paura: l'Austria ha imposto il lockdown generale per 20 giorni annunciando l'obbligo vaccinale da febbraio. La Sassonia chiude bar e discoteche e disdice i mercatini di Natale per scongiurare un nuovo lockdown, mentre l'Rki lancia l'allarme per la quinta ondata della pandemia in arrivo in Germania. Per l'Oms in Europa potrebbero morire altre 500mila persone di Covid entro marzo senza nuove misure.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti