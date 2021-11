Covid Lazio, bollettino di oggi: 1216 nuovi casi e 5 morti, 580 contagi a Roma Sono 1216 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione Lazio con il bollettino di oggi, domenica 21 novembre.

A cura di Natascia Grbic

I nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore sono 1216. Cinque le persone decedute, due in più rispetto a ieri, e 549 le guarite. Sono stati processati quasi 14mila molecolari e oltre 27mila antigenici, per un totale di 41.166 tamponi. Salgono ricoveri e terapie intensive, il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono 580, nelle province 292. "Il Lazio è la prima regione a partire con le vaccinazioni per gli over 40 – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Gli Open Day sono stati un successo e si valuta una replica per domenica prossima. È il secondo giorno in cui aumentano le prime dosi. Nel Lazio sono state superate 9,1 milioni di somministrazioni, in prevalenza dosi booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato il 78% delle intere somministrazioni. Bisogna tenere alta l'attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti".

I nuovi casi di covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 297 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 61 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 158 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 125 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 32 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 60 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Bollettino Spallanzani 21 novembre 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 123 pazienti positivi al Covid, di cui 1 in via di dimissione. Di questi, 23 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 2282 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.