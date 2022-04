Covid, le news di oggi, da maggio le mascherine potrebbero restare solo sui mezzi pubblici

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi, giovedì 21 aprile 2022. Nel bollettino di ieri si contano 99.848 nuovi contagi e 205 morti. In Veneto trovata una sotto-variante diversa da XE e XJ. Su mascherine al chiuso è scontro tra esperti e il Governo sta ripensando all'addio per il primo maggio, ministro Giovannini: "Su treni? Misure ancora necessarie". Per Bassetti l’obbligo di mascherina al chiuso è “fuori dal tempo e della scienza”. Mantovani: "In autunno quarta dose per tutti".

Secondo l’OMS i morti di Covid nel mondo sarebbero più del doppio: almeno 15 milioni.

